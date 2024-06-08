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【美色激レア】NEW ERA レッドソックス ツートン スカイブルー
商品番号 R86433020146
商品名

【美色激レア】NEW ERA レッドソックス ツートン スカイブルー
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop←セット割します！他レアキャップ出品中！！◯商品名NEWERABOSTONREDSOXALLSTARGAME1999BAVARIANBEERPACK◯カラースカイブルー×ブラウン◯サイズ73/858.7cm71/259.6cm75/860.6cm他ご希望のサイズコメントください(^^)◯状態新品未使用〇発送方法匿名発送！型崩れのないよう60サイズ段ボールでお届けします(^^)#即購入OK#MLB#REDSOX#レッドソックス##NEWERA#ニューエラ#59FIFTY#レアキャップ#レッド#amotyshop
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