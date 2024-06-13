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USA製 90's スマイル Tシャツ ピースマーク
商品番号 Q85464399853
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USA製 90's スマイル Tシャツ ピースマーク
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,950 円
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商品詳細

22S77M25◯US古着90s\"SMILLEYFACE\"TEE◯madeinUSA◯size:XL着丈:74cm身幅:58cm肩幅:53cm◯色:白◯素材:コットン100◯商品説明:80's90'sスタイルのリバイバルから人気急上昇中、90年代オールドスマイルT。ボディーはアメリカ製フルーツオブザルームまるで生気の無い、貼り付けたような表情のスマイルマークが可愛くなりがちなところを逆に雰囲気のある仕上がりに◎言うなれば、ぶち抜きスマイルと同じテンションで着られるような良い面かと。着丈に対し身幅たっぷり、肩もしっかり落として着られるドロップショルダーの旬シルエット。昨今、様々なブランドがサンプリングするスマイリーフェイスのオールドは近年の古着市場において最も価格が高騰している一枚です。お探しの方は是非ご検討下さい。◯メンズアイテムですが、ビッグサイズ、ビッグシルエットが旬な今、男性、女性問わず、ユニセックスにお使い頂けるアイテムかと思います。◯状態:年代物古着故、使用感はございますが、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。◯デッドストックや新品の状態を除き、全てクリーニング済みです。◯ご購入から1〜2日で、発送させて頂きます。発送方法は、追跡機能、補償のついているメルカリ便（クロネコヤマト宅急便）で行います。【ご案内】MADEINUSAブランドから、ドメスティックブランドまで、80's90'sのTシャツスウェット等のトップスから、ナイロンジャケット等のアウターを多数出品中です。#ブチ抜きスマイル#ドレッドスマイル
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