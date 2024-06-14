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ヒステリックグラマー HYSTERIC GLAMOUR メッシュキャップ　帽子
商品番号 E11306737019
商品名

ヒステリックグラマー HYSTERIC GLAMOUR メッシュキャップ　帽子
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 3,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィールと商品説明を必ず最後までお読みいただき内容にご了承いただける方のみ購入宜しくお願い致します。長文ですが最後までお読みください。こちら値下げ不可になります。売れない場合徐々に値下げしていきます。値下げの質問には回答いたしませんのでご了承ください。ヒステリックグラマーHYSTERICGLAMOURメッシュキャップ帽子タグ付き最近ではあまり見なくなってきたデザインだと思います。購入後試着だけしてクローゼット行きになってました。このデザインでタグ付きはほぼ出回らないと思います。画像にて状態ご確認ください。状態確認したい部分がありましたらコメントいただければ画像追加いたします。状態などに神経質な方はご購入をご遠慮ください。商品は宅急便コンパクトにて発送いたします。送料を抑えるためにツバ以外の部分はコンパクトに畳んで圧縮して発送いたしますので、その際たたみシワなど出来る可能性がありますのでご了承ください。トラブルを避けるためにもご不明な点、気になる事で記載されてない事は必ず購入前に質問ください。購入後のご質問キャンセルはできませんので宜しくお願い致します。ヒステリックグラマー他にもsupremeシュプリームとのコラボメッシュキャップ帽子やヒスのメッシュキャップ、Tシャツ、ロングTシャツロンT、ヒスガールタイダイ柄Tシャツ、ヒスベアチーター模様カーディガン、ボーダープルオーバーシャツ、ロングスカートなど色々出品しています。
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