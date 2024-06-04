ディオール CDロゴバックル レザー リバーシブル ベルト

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。カラーブラック×ネイビーサイズ全長約100cm幅約3.5cm参考程度でご検討をお願いします。2年ほど前に購入しましたが、あまり使用する機会もない為、出品します。バックルに小傷がありますが、それ以外ほとんど汚れ等も無い状態です。レシートは個人情報が載っており、送ることができないので、写真を載せておきます。DIOR表参道店での購入しました。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly809484.html
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