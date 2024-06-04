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ディオール CDロゴバックル レザー リバーシブル ベルト
商品番号 T12469525191
商品名

ディオール CDロゴバックル レザー リバーシブル ベルト
ブランド名 ディオールオム
特別価格 税込 19,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。カラーブラック×ネイビーサイズ全長約100cm幅約3.5cm参考程度でご検討をお願いします。2年ほど前に購入しましたが、あまり使用する機会もない為、出品します。バックルに小傷がありますが、それ以外ほとんど汚れ等も無い状態です。レシートは個人情報が載っており、送ることができないので、写真を載せておきます。DIOR表参道店での購入しました。よろしくお願いいたします。
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