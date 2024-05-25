ジブン手帳　本革カバー　A5スリムサイズ

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商品詳細
中々販売してないジブン手帳の本革カバーです。キャメル色です。状態は写真通りです。革なので使うとアジがでると思います。15,000円くらいしたと思います。カラー...ブラウン手帳サイズ...その他サイズ手帳サイズ...A5サイズ
http://narcologia.ru/goods/Addict750718.html
http://narcologia.ru/goods/perforce142965.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox456039.html
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C&L TRASCO ≪Classicシリーズ≫ ジブン手帳カバー A5スリムサイズ 本革（栃木レザー）
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