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ジブン手帳　本革カバー　A5スリムサイズ
商品番号 L76167798651
商品名

ジブン手帳　本革カバー　A5スリムサイズ
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 1,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中々販売してないジブン手帳の本革カバーです。キャメル色です。状態は写真通りです。革なので使うとアジがでると思います。15,000円くらいしたと思います。カラー...ブラウン手帳サイズ...その他サイズ手帳サイズ...A5サイズ
http://narcologia.ru/goods/Addict750718.html
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http://narcologia.ru/goods/cowpox456039.html

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