新品未使用品　スキズ　マニアック　タオル\u0026TシャツMサイズ

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スキズ マニアック マフラータオルとTシャツのセットです。おまけ付き 写真9枚目ツアーに参加出来ずグッズのみ購入し、大切に自宅クローゼット、収納ケースに保管していました。使用する機会がなく、家もグッズで溢れてしまったので出品いたします。スキズ好きな方の元へ届けられたらと思います。TシャツMサイズタオルは写真8枚目の柄です。新品未使用品のため、検品もしていません。初期のほつれや傷や汚れなどあるかもしれませんが、返品などお受けできませんのでご了承の上、ご購入していただけますようお願いいたします。定価プラス送料のお値段に近いように設定させていただきます。出品してすぐにはお値下げいたしません。グッズ種類···Tシャツ、マフラータオル♯スキズ♯ストレスキッズ♯マニアック♯ステイ♯新品未使用品♯Tシャツ♯マフラータオル