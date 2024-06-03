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希少 宇多田ヒカル 『SAKURAドロップス』 告知ポスター
商品番号 U47026253321
商品名

希少 宇多田ヒカル 『SAKURAドロップス』 告知ポスター
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイトルの通りです。今となっては入手困難なポスターです。あくまで中古品の、自宅で保管していました。経年変化による若干の凹みや変色、巻きジワ、スレ等がございます。20年前のポスターにしては、良好な状態の方だと思われます。宇多田ヒカルのポスターは他にも出品しています。神経質な方のご購入はお控え下さい。※他サイトでも出品していますので、終了次第削除します。
http://narcologia.ru/goods/capitation382808.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant987382.html
http://narcologia.ru/goods/flight702128.html

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