希少 宇多田ヒカル 『SAKURAドロップス』 告知ポスター ...

タイトルの通りです。今となっては入手困難なポスターです。あくまで中古品の、自宅で保管していました。経年変化による若干の凹みや変色、巻きジワ、スレ等がございます。20年前のポスターにしては、良好な状態の方だと思われます。宇多田ヒカルのポスターは他にも出品しています。神経質な方のご購入はお控え下さい。※他サイトでも出品していますので、終了次第削除します。



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