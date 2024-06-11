イルビゾンテ レザー 三つ折り財布ロゴ ラウンドファスナー　グリーン　メンズ

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○商品名ILBISONTEイルビゾンテレザー三つ折り財布ロゴラウンドファスナー グリーン メンズ○付属品ブランド説明書保存袋○カラーグリーン○サイズ(約)縦8cm横10.5cm幅3cm※個人採寸の為、多少の誤差はご理解お願い致します。○仕様札入れ×1カード入れ×4パスケース×1小銭入れ×1○状態未使用の保管品です♪大手ブランド専門買取店で購入した、真贋チェック済みの正規品です。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。お気軽にお問い合わせ下さい。管理番号N-58