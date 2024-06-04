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新品未開封 WIND AND SEA × STUDIO 33 GI BELT 黒
商品番号 G82083649903
商品名

新品未開封 WIND AND SEA × STUDIO 33 GI BELT 黒
ブランド名 ウィンダンシー
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封WINDANDSEAWDS×STUDIO33GIBELTウィンダンシー×スタジオ33ベルトガチャベルトコラボカラー　BLACKブラックサイズ　約全長130cm×幅3cm品番　WDS−STD33−09定価　7,700円（税込）2022年7月発売新品未開封です。コレクションとして袋に入れて大切に保管していましたので、とてもキレイな状態です。写真は6枚目以降が現品になります。人気の即完売商品でした。即購入OKです☆
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