新品未開封 WIND AND SEA × STUDIO 33 GI BELT 黒

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新品未開封WINDANDSEAWDS×STUDIO33GIBELTウィンダンシー×スタジオ33ベルトガチャベルトコラボカラー BLACKブラックサイズ 約全長130cm×幅3cm品番 WDS−STD33−09定価 7,700円（税込）2022年7月発売新品未開封です。コレクションとして袋に入れて大切に保管していましたので、とてもキレイな状態です。写真は6枚目以降が現品になります。人気の即完売商品でした。即購入OKです☆