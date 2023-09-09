LFYT × グラップラー刃牙 HANMA BAKI TEE サイズXL

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LFYT×グラップラー刃牙HANMABAKITEEサイズXL(cm)着丈76身幅62肩幅59袖丈25カラーVINTAGEBLACK人気格闘漫画「グラップラー刃牙」とLFYTによるコラボコレクション。LFYTが得意とするHIPHOPカルチャーのRAPTEEをモチーフにデザインされたキャラクターTシャツ。物語の主人公である「範馬刃牙」をフィーチャーし大胆な配置で構成されたコラージュグラフィック。刃牙のトレードマークである赤いパンツには、さりげなくLafayetteのロゴがデザインされている。ヘビーオンスの生地にウォッシュ加工を施し、ムラのある風合いのヴィンテージライクなオリジナルボディを使用。グラフィックかすれやひび割れをプリントで忠実に表現したこだわりの一枚。◆グラップラー刃牙板垣恵介(いたがきけいすけ)による日本の格闘漫画。地下闘技場の最年少チャンピオン範馬刃牙と、刃牙の父親であり地上最強の生物と謳われる範馬勇次郎を中心とした様々な格闘家との闘いが織り成す長編格闘ドラマ。『週刊少年チャンピオン』（秋田書店）より1991年から連載され、後にOVA化、テレビアニメ化を果たし、現在に至るまで根強い人気を誇る。◆板垣恵介(いたがきけいすけ)北海道釧路市出身の日本の漫画家。主に格闘技を題材とした作品を得意とし、ボディビルマガジンや人体解剖学、医学の専門書からインスパイアを受け描かれた肉体美や、スピード感のある独特な描写は、格闘漫画の分野において高い人気を誇っており、長年に渡り多くのファンを魅了する。