ルイヴィトン 　3627　2つ折り小銭入れ　コンパクトで使いやすいです！

フォロー割を実施中♪どんなお品でもフォロー頂けましたら（既にフォロワーの方も該当します）全品5%OFFさせて頂きます(*^^*)#人気ブランド品・セール中はこちらへ★男性に大人気のルイヴィトンダミエの二つ折り小銭入れです！落ち着いたブラックとグリーンのコントラストが渋いです！ビジネスにもプライベートにもCOOLにお使えいただけると思います★【商品詳細】✦ブランド✦LOUISVUITTONルイヴィトン■商品名ルイヴィトン 2つ折り小銭入れ■シリアルナンバーMI8910■カラーブラック×グリーン(内側)■サイズ(※平置き)横10cm縦８cmマチ１cm※多少の誤差はご了承ください■素材レザー■仕様スナップボタン開閉式・小銭入れ×1■商品の状態・表面の状態目立った表面・角スレや傷汚れなどはなく、綺麗な状態です(写真参考)・ホックの開閉などの状態ホックの開閉はパチンと気持ちよく閉まります♪・内側の状態やや使用感がありますが、ベタつきなどはなく、綺麗な状態です◎(写真参照)こちらの商品は社外リペアや消毒クリーニング済みです。■購入元大手ブランド品買取会社にて購入しました。出品物の全てにおいて古物営業許可を取得した鑑定士により入念な真贋鑑定をいたしておりますので御安心下さい。(￣^￣)ゞ■注意項目・状態に関しましては正確に記載するよう心掛けておりますが、中古品としての御理解を頂くと同時に、無用なトラブルを避けるため神経質な方の御購入は御遠慮下さいますようお願いいたします。・社外リペア品は正規品であっても直営店での修理や質店等での査定を受けられない場合があります。・また、商品によって照明状況などにより色合いがお写真と異なるように感じられることがございますができる限り実物の色合いに近づくよう撮影を心掛けておりますが、予めご了承ください。・すり替え防止のため購入後の返品は基本的にお受けできかねます。状態で気になる箇所が御座いましたら事前にコメントにてお気軽にお問い合わせください(^o^)/財布形...二つ折り財布形...二つ折りカラー...ブラックa112-50



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