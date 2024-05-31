AEROSMITH エアロスミス GET A GRIP Tシャツ

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商品詳細
getagrip期の日本ツアー公式品です©︎1993着丈約70cm身幅約55cm袖丈約22cm洗濯数回程度の特筆すべきダメージ無し、年代を加味すると概ね良コンディションかと思います多少の縒れ感ありますが首周りはしっかりしています状態はあくまで主観です、また見落としているダメージあるかもしれませんのでヴィンテージ古着にご理解いただける方のみのご購入をお願いいたしますバンドtシャツロックtシャツヴィンテージtシャツツアーtシャツ
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