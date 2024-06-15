YAMAHA PAC-1511MS Natural　マイク・スターンモデル



【中古】YAMAHA / Pacifica 1511MS Mike Stern Signature Model Modified 1998年製【3.68kg】【S/N:8F J2051】【横浜店】



ヤマハ | PACIFICA1611MS - エレキギター - 概要



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YAMAHA PAC1511MS とてもよいコンディションをキープした旧仕様の ...



YAMAHA PACIFICA 1511MS Mike Stern Model - Geek IN Box



見よ、マイク・スターン（Mike Stern）のパシフィカ(Pacifica 1511MS ...



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TRDG6YAMAHA / Mike Stern PACIFICA1611MS Natural (NT) 【イシバシ楽器梅田店】



YAMAHA PACIFICA 1611 MS Mike Stern Signature Model - YouTube



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YAMAHA/PACIFICA1611MS Mike Stern Signature Model #004E【在庫あり】



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Yamaha ART



YAMAHA/PAC-1511MS



YAMAHA ( ヤマハ ) PACIFICA1611 MS 【 国産 マイク・スターン ...

マイク・スターン・シグネチャーモデルのYAMAHAPACIFICA1511MSです。全体調整のセットアップが行われておりますので、プレイコンディションにつきましては安心してくださいませ。外観は無数のキズや打痕があります。ボディに打ち傷やスリキズ、大小の塗膜クラック、ボルトオンのネックジョイント部位によく発生する感じの塗膜クラック等、多くの損傷はございますが、独特な貫禄を醸し出しています。また、金属パーツにクスミやサビなどの劣化、黒3Pのピックガードには演奏のキズや取扱による傷があります。ヘッドストック先端に大きめの塗膜ハガレを伴う打ち傷や小さめの打痕、指板の塗膜にはプレイによるクスミと塗膜の劣化による剥がれが自然でカッコイイです。サテン系の仕上げのネックグリップは全体的にクスミがございますが、程よくお手入れされて丁寧に使い込まれ続けた雰囲気が好印象でもあります。主なスペックは、ライトアッシュのボディ、1Pメイプルネック、フィンガーボードラジアスはF社ビンテージスタイルのような7.25インチR(184ミリR)、ストリングナット幅は40.5ミリ、弦長はレギュラーなスケールである25.5インチ(約648ミリ)、フレットはミディアムジャンボサイズの22フレット仕様です。ピックアップはオリジナルスペックのダンカン製です。また、電装系はOAK3wayswitch、DiMarzioCTS500KCUSTOMTAPERPots、コンデンサはSPRAGUEORANGEDROP715P223J0.022uF、スイッチクラフト#11ジャック、スイッチノブやコントロールパネルはインチ規格のパーツに交換、6サドルブリッジプレート(6-SaddleVintage-StyleTelecasterRBridgeAssembly)と1弦ストリングブッシュはF社インチ規格のテレキャスター用に交換、一部のスクリューも交換、リアPUキャビティに銅箔シールド処理の追加など、アップグレードの改造が加えられてます。使い込まれたTKLハードケースが付属します。【ネックコンディション】問題なし【トラスロッド】緩める方向、締める方向共に調整可能【フレット残り】約6割程度【重量】約3.47kg【生産国】日本製【ケース】非純正ハードケース