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【美品】銀座田屋　ネクタイ　青　シルク100% オーバーテン
商品番号 S61058913319
商品名

【美品】銀座田屋　ネクタイ　青　シルク100% オーバーテン
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 2,009 円
在庫状況 あり

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商品詳細

銀座田屋のネクタイ日本製です。遊び心があるネクタイも田屋のオリジナルならではです。とてもハリと光沢感のある高級シルク素材です。通常の半分の太さの極細糸を使用するため、生地の密度が高く、風合いはしなやか。ノットが崩れず美しく締め心地も抜群です。クリーニング済み
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