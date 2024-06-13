GLADHAND 総柄スカーフ

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ご覧くださりありがとうございます。10年位前にサンプルセールで購入したものです。試着のみ、買ったまま保管していて一度も着用していないので目立った汚れや傷はありません。サイズ横24.5センチ長さ140センチサンプル品のため、箱などの梱包品はありません。未使用ですが自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。また、ノークレームにてお願い致します。よろしくお願い致します。#GLADHAND#グラッドハンド#スカーフ#スヌード