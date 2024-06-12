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【MOBSTAR✖️NEWERA】キャップ！
商品番号 Q86204089061
商品名

【MOBSTAR✖️NEWERA】キャップ！
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 3,002 円
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商品詳細

MOBSTAR×NEWERACAPNEWERAコラボ商品です❕NEWERAの9FIFTYOriginalFitボディに星を重厚感のある太さの3D刺繍を施してます❕後ろにはTHEMOBSTARJAPANの刺繍が入っています❕裏にはMOBSTARのタグ、サイドにはNEWERAのロゴの刺繍も入ってます＊originalfitは帽体部分の高さが9FIFTYよりも低くなっていますフラットバイザーでスナップバックなので調節可能です❕※あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮願います…。#mobstar#cap#doublestar#スナップバック#カラー···ブラック
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