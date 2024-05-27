テナーサックスマウスピース　セルマーS90-180



H.Selmer S90 180 テナーサックス用マウスピース セルマー



セルマー テナーサックスマウスピース S90｜ 管楽器専門店 永江楽器



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SELMER / S90 セルマー テナーサックス用 マウスピース S90 180 【お取り寄せ商品】



セルマー テナーサックスマウスピース S90



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ｾﾙﾏｰ ﾏｳｽﾋﾟｰｽ ﾃﾅｰｻｯｸｽ S90-180 | テナーサックス | WINDS-Kawagoe ...

ご覧いただきありがとうございます。テナーサックスマウスピース セルマーS90-180です。刻印が印刷に代わった直後あたりの個体です。現行品はテーブルに型番が刻印されているのですが、この頃の物はそれがないだけでなく、印刷が使用に伴って消えやすく、当品も型番がわからなくなっておりますが、間違いなく180です。若干ティースマークが入ってますが、比較的きれいかな？と思います。出品者は普段は他の木管楽器を演奏しておりますので、古い物の割には使用頻度は少ないかと思います種類...サックスアクセサリー・パーツ...マウスピースレベル...初心者