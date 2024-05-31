【新品未使用】FENDI フェンディ リバーシブル キャップ FFロゴ 59cm

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。以下、商品の詳細です。立体ロゴが施された面とFFロゴモチーフが全体に施された面のリバーシブル仕様ベースボールキャップ。コーディネートに合わせて使い分けて頂けます。サイズ調節不可。◾︎商品説明・カラー：ブラック・素材：コットン100%，ポリエステル30%・別布表地:ポリエステル65%、コットン35%・コーティング：ポリウレタン樹脂100％カーフスキン・size頭囲59cmMサイズ・ツバ長さ:7cmご質問ありましたらお気軽にお問い合わせください。#FENDI#フェンディ#キャップ#ロゴ#リバーシブル素材···コットンカラー···ブラック形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/injure723367.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring250596.html
http://narcologia.ru/goods/browse46391.html
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