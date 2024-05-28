CHROMEHEARTS 1snap wallet 財布 1スナップ

◾️商品名■：正規クロムハーツChromeHeartsワンスナップレザーウォレット1SNAPLeatherWalletクロスボールボタンジップレザーコンパクト二つ折り財布SV925■モデル名■:ワンスナップレザーウォレット1SNAPLeatherWallet■ブランド名■：クロムハーツCHROMEHEARTS■商品情報■：クロスボールボタン二つ折り財布コンパクト財布■仕様■：束入れ×1小銭入れ×1カード入れ×5■カラー■：黒ブラック■状態■：少々の使用感等ありますが全体的に美品になります。■素材■：レザー、SV925(シルバー925)■サイズ■：縦約12.2cm横約10.5㎝厚さ約1.6㎝クロムハーツのワンスナップレザーウォレットになります。数年前に名古屋店で購入しました。2年程使用して自宅で眠っていました。正規店に問い合わせたところ、全国的に在庫が少ない状況がずっと続いているとのことでした。現在の定価は165000円です。値引き交渉は可能ですが常識の範囲内でお願いいたします。すり替え防止の為、返品は一切お受けできませんので宜しくお願いいたします。



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