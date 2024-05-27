ARAMANI　COLLEZIONI　アルマーニコレツォー二　ストール　美品

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商品詳細
★ARAMANI COLLEZIONI ストール★・シンプルなデザインで高級感のある色合い。・素材はモーダルを使用していて、コットン以上の吸湿性があり、確かな品質が保証されています。・買ったときの半額以上のお値段で提供させていただきます。・使用頻度は数回程度です。□COLOR□ ブルー□サイズ□ FREE□ 状態 □留意事項として、自宅保管ですので神経質な方はご遠慮ください。詳しく状態を知りたい方はお問い合わせお願い致します。【Aランク】★S…未使用、デットストック★A…使用感が少ない比較的美品 ★B…使用感があるが、目立ったダメージ、汚れがない程度★C…目立つ傷、汚れがある★D…難アリ※独自の判断になりますので参考程度にお願い致します。
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