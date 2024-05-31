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02SS NUMBER(N)INE GOTHAM CITY キャップ
商品番号 C81715247586
商品名

02SS NUMBER(N)INE GOTHAM CITY キャップ
ブランド名 ナンバーナイン
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィールをご覧ください。即購入もOKです。宮下氏がデザイナーを務めていた頃の、NUMBER(N)INEのキャップです。サイズはフリーでカラーはスカイブルーです。着用は10回程度と思います。アジャスター部分の割れもないですし、見た目も昔の商品としては綺麗と思います。最後の写真に載せてますが、キャップ正面左側に、あまり目立たないものの、小さな薄黒いシミのようなものがあります。洗剤などで落ちるかもしれませんが、確約はできません。本商品にはプレート\u0026キーホルダー付属します。人気アイテムは偽物も多く出回る昔のナンバーナインですが、プレート付きは正規品であることの証明でもあります。02SSの商品でこの状態かつプレート付きはかなり希少と思います。
http://narcologia.ru/goods/ordering145079.html
http://narcologia.ru/goods/message191027.html
http://narcologia.ru/goods/tenet102363.html
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