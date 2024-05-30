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ポーター長財布　茶
商品番号 J94660812431
商品名

ポーター長財布　茶
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 10,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げ不可です。定価27,500円新品未使用タグ付きです。色は茶色です。本革なのでもとから若干スレや傷があります。サイズ（ポーターホームページより）W:215mm/H:80mm/D:0mm重量190g素材表：牛ステア（タンニン鞣し）裏：牛ステア（タンニン鞣し）武骨でハードな印象のバイカーズウォレットをソフトな印象に再構築したウォレットシリーズ「PORTERCAB（キャブ）」です。1枚革で仕立てることが一般的なバイカーズウォレットを、薄く漉いた2枚の革を貼り合わせるベタ貼りという技法を用いています。さらに縫い目のピッチを細かくし、切り目の磨きを丁寧にすることで上品な雰囲気に仕上げました。プレゼント　彼氏　父　ご褒美　ボーナス　クリスマス　初任給　お祝い　息子
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