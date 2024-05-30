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お値下げ不可です。定価27,500円新品未使用タグ付きです。色は茶色です。本革なのでもとから若干スレや傷があります。サイズ（ポーターホームページより）W:215mm/H:80mm/D:0mm重量190g素材表：牛ステア（タンニン鞣し）裏：牛ステア（タンニン鞣し）武骨でハードな印象のバイカーズウォレットをソフトな印象に再構築したウォレットシリーズ「PORTERCAB（キャブ）」です。1枚革で仕立てることが一般的なバイカーズウォレットを、薄く漉いた2枚の革を貼り合わせるベタ貼りという技法を用いています。さらに縫い目のピッチを細かくし、切り目の磨きを丁寧にすることで上品な雰囲気に仕上げました。プレゼント 彼氏 父 ご褒美 ボーナス クリスマス 初任給 お祝い 息子