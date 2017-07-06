☆贈り物に☆新品☆箱付 ポールスミス 人気ファスナー 折り財布 黒☆

購入前にプロフ必読願いますポールスミスPaulSmith折り財布f345新品正規品になります（専用箱付）●発行元 スタイル●サイズ 12cm×9cm●カラー ブラック●素材 牛革●仕様 小銭入れ1、札入れ1、カード入れ9ポールスミスは、クラシックを現代風に味付けしていくデザインが魅力的です。高品質に遊びを加えて仕上げ、力の抜けたラグジュアリースタイルは、現在も評判高く、世界中で親しまれています。毎シーズン質の高いコレクションを発表するポールスミスブランドの革小物は、流行に左右されず、高い人気を誇ります。この機会にいかがでしょうか。他にも小物関連商品多数出品しておりますのでぜひご覧ください※ギフトラッピングも可能です（500円にて出品しています。柄は英字、花柄、濃茶シャドーストライプの3種類からお選びいただけます）※プロフにもありますが依頼されての値引きには応じておりません。申し訳ありませんが値引きコメントはスルーさせていただきます当方の出品物はすべて正規ルートで仕入れた正真正銘正規品になります。万が一正規品でなかった場合は全額返金しますのでご安心ください



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