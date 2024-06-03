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トランペットマウスピース Bob Reeves 40C GP ボア拡張
商品番号 H59348082044
商品名

トランペットマウスピース Bob Reeves 40C GP ボア拡張
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 11,704 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トランペットマウスピースBobReeves40CGPです。現在は製造されていないワンピースの40Cです。ゴールドプレートです。前ユーザーからはボアを一段階拡張をしたと聞いています。他にも多数出品しておりますので良ければチェックください。#TPYの出品一覧はこちらアクセサリー・パーツ...マウスピース種類...トランペット
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