トランペットマウスピース Bob Reeves 40C GP ボア拡張

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トランペットマウスピースBobReeves40CGPです。現在は製造されていないワンピースの40Cです。ゴールドプレートです。前ユーザーからはボアを一段階拡張をしたと聞いています。他にも多数出品しておりますので良ければチェックください。#TPYの出品一覧はこちらアクセサリー・パーツ...マウスピース種類...トランペット