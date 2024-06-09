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商品詳細
カラー···ブラウン財布形···長財布\u003cカラー\u003eブラウン\u003cサイズ\u003e横幅18.5cm縦幅10cm\u003c仕様＞内側小銭入れファスナーx1カードケースx4お札入れx4
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