☆大人気☆新品☆Kith☆キャップ☆ブルー

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商品詳細
カラー...ブルー形...ベースボールサイズ…59.6cmポリエステル生地コットンスウェットバンドフロントにメッツの刺繍バイザーにキスとキンの刺繍背面にMLBボックスロゴの刺繍素材:100%ポリエステル
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