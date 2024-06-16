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【新品・未使用】マクアケ限定_L字ファスナーミニ財布 SATTO L
商品番号 Y16952167473
商品名

【新品・未使用】マクアケ限定_L字ファスナーミニ財布 SATTO L
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マクアケにて購入した品が本日届きましたが、使用機会が無くなってしまったので出品致します。新品未使用品につき、送付された箱にそのまま梱包し直し発送いたします。【素材】栃木レザージーンズ(牛革)、ゴートレザー(山羊革)、シャンタン生地、スキミング防止シート、YKKゴールドジップ【仕様】蛇腹カードポケット×7、外側ICカードポケット×1、BOX型小銭入れ、札入れスペース×3、鍵ポケット×3、スキミング防止機能付き【寸法】(約)W11.0cm×H8.6cm×D2.0cm※革の裁断箇所により多少前後する場合がございます。【付属品】栃木レザー皮革証明書(赤タグ)【財布形】二つ折りミニ財布【カラー】ブラック【一般販売予定価格】11,999円【発売日】まだかなり先になるようです
http://narcologia.ru/goods/competitive765281.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox533339.html
http://narcologia.ru/goods/encourage456972.html
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お札が折れない構造でサッと使い易いL字ファスナーミニ財布 SATTO L
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お札が折れない構造でサッと使いやすいラウンドファスナーミニ財布 「SATTO」
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