【新品・未使用】マクアケ限定_L字ファスナーミニ財布 SATTO L



お札が折れない構造でサッと使い易いL字ファスナーミニ財布 SATTO L



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マクアケにて購入した品が本日届きましたが、使用機会が無くなってしまったので出品致します。新品未使用品につき、送付された箱にそのまま梱包し直し発送いたします。【素材】栃木レザージーンズ(牛革)、ゴートレザー(山羊革)、シャンタン生地、スキミング防止シート、YKKゴールドジップ【仕様】蛇腹カードポケット×7、外側ICカードポケット×1、BOX型小銭入れ、札入れスペース×3、鍵ポケット×3、スキミング防止機能付き【寸法】(約)W11.0cm×H8.6cm×D2.0cm※革の裁断箇所により多少前後する場合がございます。【付属品】栃木レザー皮革証明書(赤タグ)【財布形】二つ折りミニ財布【カラー】ブラック【一般販売予定価格】11,999円【発売日】まだかなり先になるようです