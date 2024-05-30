BUDSPool お香たて 舐達麻

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商品詳細
BUDSPoolお香たて舐達麻新品COLOR:BLUEGRAYMATERIAL:CERAMICSIZE:縦15.5cm×横12cm日本製の陶器のプール型灰皿になります。文字とプールの模様は1点1点手書きの為、若干の個体差がございます。階段の穴にお香を差してお香立てとしても使用できます。鍵やアクセサリー入れにもおすすめです。底部分にAGHNMDR.IP1.0.4の刻印入り
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