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【美品】Black Fleece ボウタイ 蝶ネクタイ【希少】トムブラウン
商品番号 D55810268662
商品名

【美品】Black Fleece ボウタイ 蝶ネクタイ【希少】トムブラウン
ブランド名 ブラックフリースバイブルックスブラザーズ
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···ストライプカラー···グレーBlackfleeceのボウタイです。米国のBrooksbrothersで購入後、保管していました。開封のみの未使用品です。値下げ交渉はご遠慮ください。
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