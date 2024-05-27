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【美品】シャネル　CHANEL　ネクタイ
商品番号 S64111138551
商品名

【美品】シャネル　CHANEL　ネクタイ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

２回着用ですが、汚れホツレ等なく美品です。黒ベースにチェーンやココマークがデザインされています。カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）8,100→7,600→6,850→6,300
http://narcologia.ru/goods/manufacture482241.html
http://narcologia.ru/goods/perforce573665.html
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