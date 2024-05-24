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NEW ERA 9TWENTY☆MoMA NY ヤンキース　キャップ　ネイビー
商品番号 W44268267700
商品名

NEW ERA 9TWENTY☆MoMA NY ヤンキース　キャップ　ネイビー
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,767 円
在庫状況 あり

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商品詳細

*　商品説明　*NewEra9TWENTYのニューヨークヤンキースのベースボールキャップです。MoMAのロゴが入ったスペシャルバージョンです。色はネイビーです。アジャスター付ですので、フリーサイズです。新品のお品です。ネイビーは当方手持ちの最後の一個です。購入前によく確認しましたが、わずかなほつれや汚れ等、神経質な方のご入札はご遠慮願います。喫煙者やペットもいないため、気になる臭いもありません。*　発送方法　*発送は定形外郵便にて発送します。形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/voiceless933759.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild829752.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle650525.html
9TWENTY ニューヨーク・ヤンキース マイクロロゴ ネイビー × スノー ...
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新品未使用 ニューエラ ローキャップ 紺 9twenty 正規品 NYヤンキース
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