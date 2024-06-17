FENDI バグズ 財布 品ですが綺麗な方かなと思います。

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FENDIバグズ財布中古品です。黒に金でシンプルですが存在感があって、個人的にはかっこいいと思います。女性が持っていてもかっこいいと思います。中古品の中では綺麗な方かと思いますが、金の目の部分には傷などありますので、神経質な方はご遠慮頂いた方が宜しいかと思います。見たい箇所など仰って頂けたら、可能な限り対応させて頂きます。付属品は写真７枚目の物が全てです。サイズは写真９、１０枚目に定規と一緒に撮ったので参考にして頂けたらと思います。この箱のまま袋などに入れて発送させて頂きます。宜しくお願い致します。