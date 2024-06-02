パイロットリバー　PR-KHGN-B

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PAILOTRIVERグースネックキーフックPAILOTRIVERオリジナルデザインのグースネックフックです。ブラス（真鍮）素材を使ったモデルで、フック本体は5mm厚のアンティークマット仕上げとなっており存在感があります。PAILOTRIVERのアイコンであるロゴが本体と付属のプレートにプリントされています。〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓５枚目の写真はオマケです！経年変化で色がいい感じです。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●購入される前に必ずプロフィールを確認してください。●全ての商品売り切りたいので、値下げ等必要な方は希望の額をコメントで記入してください。●値段交渉中であっても先に購入された方を優先させていただきます。●即購入OKですが商品のキズ、シミ、汚れ等見落としている可能性もありますので、購入される前に写真の追加希望あれば気軽にコメントください。商品到着後のクレームは受け付けておりません。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■