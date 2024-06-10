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模造刀 剣吊　3本セット売り　大日本帝国 海軍 儀礼 軍刀 DENIX
商品番号 H42599349921
商品名

模造刀 剣吊　3本セット売り　大日本帝国 海軍 儀礼 軍刀 DENIX
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 32,046 円
在庫状況 あり

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商品詳細

模造刀(儀礼刀)と剣吊(旧日本軍の略刀帯の剣吊)のセットです。結婚式の余興に15分くらい使いました。両方合わせて3万から3.5万の定価で購入しました。もう使わないのでお譲りします。3本同じセットであります。こちらは、3本分の値段になります。複数買いも大歓迎いたします。発送する際は、写真に写っている黒い箱にいれ、プチプチを巻き、その上から発送票を貼る予定です。上から段ボールや箱などで補強したい場合は、＋300円で承ります。購入前にコメントをよろしくお願いします。☆模造刀(儀礼刀)定価25000円〜30000円　ネット相場大日本帝国海軍儀礼軍刀DENIXデニックス型番：4043日本海軍において正装や儀礼の際に用いられた軍刀をデニックスが鮮やかに復元。明治19年（1886）に制定されたサーベル型軍刀である。陸軍の軍刀よりも華麗な外装となっているのが特徴。重厚感のあるリアルな仕上がりで、アンティーク調に仕上げられた。サイズ：87cm重量：1.2kg材質：刀身亜鉛合金※本商品は、非鉄金属性の「摸造刀」です。ご購入に際して、免許や登録の必要はございません。※観賞用として作られておりますので、強度が高くありません。振り回すと破損や事故の原因となりますので決して行わないで下さい。☆剣吊(旧日本軍の略刀帯の剣吊)定価5000円〜6000円　ネット相場旧日本軍の略刀帯の剣吊です。帯は本革製、ナス鐶、フックはスチール製でクロームメッキされています。ベルトループにひっかけることができます。全長：約41cm帯幅：約2cm#儀礼刀　#剣吊　#日本軍#略刀帯　#模造刀　#コスプレ#ハロウィン　#結婚式　#余興　#グッズ
http://narcologia.ru/goods/stage223097.html
http://narcologia.ru/goods/ordering890579.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion741578.html
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