まささま専用 ニューエラ 南海ホークス 7 1/2 美品

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商品詳細
ニューエラ大阪心斎橋で購入しました。ほぼ着用せずのため出品いたします。サイズは71/2です。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate430948.html
http://narcologia.ru/goods/peroration53715.html
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