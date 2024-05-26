ストア限定 L.L.BeanSCREW ROCKカラビナOlive 2点セット

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ストア限定！Webサイトではお取り扱いのないお品ものです。カラーGunmetal(グレー系)サイズ最大6×3.5cm(最大)画像は少し明るめに写ります。新品未使用自宅保管品、素人採寸です。簡易包装での発送とご理解頂けましたらプロフを一読頂きご検討下さい。☆らくらくメルカリ便⇌ゆうゆうメルカリ便発送日の都合により変更することもありますのでご了承ください。☆即購入はもちろん大歓迎ですが、ご購入後にでもご挨拶程度のメッセージを頂けますと安心して発送出来ますのでお願いしますm(__)m※登山用ではありませんのでご注意ください！キーホルダー程の強度のようです。#あみちゅんキーホルダー#あみちゅんLLBean#あみちゅんカラビナお値下げ不可です。1点でも別ページに出品しています。#キーホルダーカラー···グリーン