【新品未使用】ガラスのペンダントトップ　一点物　日本製

【新品未使用】ガラスのペンダントトップ 作家作品国内のガラス作家による手作り一点もの 15〜16年前に作家さんから直接購入した商品です素材はパイレックス（PYREX）と言われる理科学用のフラスコやビーカーと同じガラスを使ってます、パイレックスとは、熱の王様という意味を持つPYRO（熱い）とREX（王様）というギリシャ語とラテン語を掛け合わせた造語です。他のガラスに比べ、丈夫で硬く、割れにくく、耐熱性もあり、透明度が高く、とても美しいGlassです。男女とも、カジュアルなファッションに合わせてもお洒落です、革紐、チェーンと合わせても（画像2枚目 ※見本 チェーン装着画像）光の角度によって輝きが変化水中の中、宇宙空間、細胞の様子色々な想像をさせてくれる奥深い作品です引き出しの中での長期間保管のお品傷や汚れはみあたりませんが気になさる方はご購入をお控えください#ペンダント#パイレックス#日本製#ガラス 硝子#ガラス細工#宇宙ガラス#トンボ玉#ユニセックス#カジュアル#希少#夏 海



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