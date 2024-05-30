WACKO MARIA KNIT WATCH CAP ( TYPE-2 )

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◇ブランド名：WACKOMARIA◇商品：23SSKNITWATCHCAP(TYPE-2)◇素材：コットン100%◇状態：試着のみ◇カラー：グレー◇サイズ：フリーサイズ ◇商品状態：S[状態ランク]N:新品・未使用品S:使用感のない中古品A:使用感の少ない中古品B:使用感があり多少の傷や汚れがある中古品C:傷や汚れがある比較的状態の悪い中古品D:傷や汚れが目立つ状態の悪い中古品購入したんですが着用しないので出品します。試着のみの新品同様の商品になります。質問や画像の追加希望あればお気軽にコメントください。