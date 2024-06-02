[SALE価格] silver925 先金フェザーリング / 新品 未使用

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※いきなり購入はご遠慮願います。必ずコメントにて在庫状況の確認お願い致します。【期間限定価格】通常5980円→4980円※これ以上の値引きは出来ませんので値引き交渉はご遠慮下さい。2点以上、又は他の商品も同時購入の場合は値引き対応は可能です。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜■商品説明全てsilver925製(刻印あり)でメッキ、合金商品とは違い、色が剥げることもなく、サビません。シルバー独自のエイジングも楽しめ長くご愛用可能です。安価な安物に比べると作りも素材も全く違うので大変満足出来ると思います。ブランド:なし【素材】シルバー925(全て刻印あり)ゴールド部:シルバー925に18kコーティング【先金フェザーリング】サイズ:15〜25号(調整可能)#AKEENアイテム一覧数多くのアイテムを出品してますのでご覧下さい。#ネイティブアメリカン#フェザーリング#silver925リング#先金フェザーリング#シルバーリング#ペアリング#シルバー925指輪その他、関連商品も随時更新していきます