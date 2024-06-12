ステッチオン 本革 長財布 日本製　レザーウォレット　ワイン　ウィメンズ

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新品未使用です。定価8800円裏部分にうっすらと色むらありますが元々の物ですのでご安心ください。●自宅保管につきご理解、ご了承頂けます方のみ 是非ご検討下さい。●完璧品をお求めの方や神経質な方はご購入お控えください。●即購入OKです。お互いに気持ちの良いお取引が出来ます様心掛けております。質問などございましたら、納得行くまでコメントください＊よろしくお願い致します(*^^*)