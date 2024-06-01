Patagonia メンズ・ラインド・イスマス・コーチズ・ジャケット BSNG

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Men'sLinedIsthmusCoachesJacket／フリースジャケット／STY20415／コーチジャケット＊値下げはご遠慮くださいパタゴニアメンズラインドイスマスコーチズジャケット。未使用・タグ付き。＊個人保管・個人出品をご理解の上でご購入くださいイスマスパーカでお馴染みのフリースの裏地を身頃に施して冬場向けに仕上がったクラシックなコーチズ・ジャケット。サイズはM、色はオリーブグリーン。シーズンはFA21。・製品番号：20415・シーズン：FA21（21年秋冬シーズン）・色：BSNG（BasinGreen／ベイジングリーン）・サイズ：Mサイズ（日本のLサイズ相当）・フィット：レギュラーフィット・価格：26,400円（税込）・肩幅：51cm・身幅：62cm（脇下）・着丈：69cm（襟下）・袖丈：68.5cm＊実測値（素人採寸）らくらくメルカリ便でお送りする予定です。────────────他にもイスマスジャケットなどパタゴニアの衣類を多数出品しています#抹茶アウトドア#抹茶ファッション────────────