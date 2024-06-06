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値下げ！ BIGBANG ジヨン サインボール☆ ペンミ　G-DRAGON
商品番号 Q111723200
商品名

値下げ！ BIGBANG ジヨン サインボール☆ ペンミ　G-DRAGON
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 3,156 円
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商品詳細

20165月3日幕張メッセイベントホールファンミーティング夜の部BIGBANGFANCLUBEVENT〜FANTASTICBABYS2016〜にてGETしたサインボールです(^^)G-dragon♡ケースに入れて保管しておりました☆落下物の為、薄く黒ずみあり。4枚目参照1年以上経過しているため、空気抜けてきています。汚れや傷などご理解の上ご購入お願い致します\u003e_\u003cその為、やや傷や汚れありにしております。こちらのサインは印刷になります。元々の印刷ずれございますので、写真にてご確認お願い致します\u003e_\u003c質問等、お気軽にどうぞ☆ビッベンじよんピンクサインファンミ幕張ファンベビmade非売品ジードラゴンGDペンミ
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