メレル　ハイドロランナー　27cm HYDRO RUNNER OYSTER

8/21購入9日間使用しましたが サイズが合わなく出品致します写真を参考に購入をお願いします必要な写真が有れば 気軽依頼ください入手困難品となります洗浄 殺菌済 カラー上汚れやすいので 防水スプレーを掛け 保護する事をお勧めします#オイスター#水陸両用#アウトドア



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