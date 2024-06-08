革蛸 慈蛸ミドルウォレット(緑)

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商品詳細
珍しい緑色の革のミドルウォレットです。使用感あり、画像のように革の剥がれもありますが、今後も使用していくうちにどんどん味が増して格好良くなると思います！神経質な方は、購入ご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/contemplate628577.html
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