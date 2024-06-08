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革蛸 慈蛸ミドルウォレット(緑)
商品番号 T28922340098
商品名

革蛸 慈蛸ミドルウォレット(緑)
ブランド名 カワタコ
特別価格 税込 1,976 円
在庫状況 あり

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商品詳細

珍しい緑色の革のミドルウォレットです。使用感あり、画像のように革の剥がれもありますが、今後も使用していくうちにどんどん味が増して格好良くなると思います！神経質な方は、購入ご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/contemplate628577.html
http://narcologia.ru/goods/reflector966264.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric283245.html
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