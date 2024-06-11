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MARIENARトランペット、ケース付き、短時間特割
商品番号 X45868649977
商品名

MARIENARトランペット、ケース付き、短時間特割
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...トランペット本体ケースに目立った傷みはなく綺麗かと思います、ピストン、スライド管の固着は有りません。初心者の練習用にいかがですか。
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