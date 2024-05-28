VANS スニーカーus　限定

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スニーカー型···ローカット(Low)Hawaii企画の一足です昔の企画の物なので今はあまりないと思います柄もHawaiiらしく可愛くエラのかっこよさも出てます！何となくの値段なのでお値下げ等ありましたらお声掛けください