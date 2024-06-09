エルメスリパーシブルベルト　黒×キャメル

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商品詳細
リバーシブル黒×キャメルです黒とキャメルはどちらも合わせやすい色です長さ調節可能なので女性でも使用可です皮の部分は傷や折りジワがあり キャメルのベルト留め部分にシミがありますバックル部分は多少傷がありますが、あまり目立たずまだまだ使用できます箱は剥がれや傷があります 写真を参考にしてください刻印は写真を見てください 80サイズ全長 約95センチ 幅 3センチ新品での購入は値段が高くなって手が届かない方いかがですか中古品なので神経質な方の購入はご遠慮ください
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