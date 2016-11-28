XL 2006年公開 映画 ミッションインポッシブル3 オフィシャル

2006年公開時物ミッションインポッシブル3officialTシャツコピーライトは「ParamountPictures社とC/Wproductions」Mission:Impossible#missionimpossible#MI3#HANES#vintagesize(表記)：XLsize(実寸)：\u2028 肩幅55.0cm、身幅57.5cm、\u2028 身丈77.0cm、袖丈12.5cm、(素人測定ですので誤差はあります)tag：Hanes2枚タグ(2000年代)stitch:袖ダブル、裾ダブルprint:フロントのみcopyright：2006condition：軽いフェード、小穴等なし詳細・説明：レアな映画ミッションインポッシブルのMovieTシャツ。オフィシャル、オリジナルです。お探しの方どうぞよろしくお願いします。ヴィンテージTシャツですので商品状態は、「やや傷や汚れあり」若しくは「傷や汚れあり」としています。こちらの商品にご興味を持たれた方は、古着にご知識がある方と思いますので、写真と実寸サイズをご参考の上、返品対応は無しをご理解いただきご検討下さい。栃木県より発送喫煙無し同居のペットがいますのでご神経質の方はお控え下さい。jerrylorenzofearofgotkanyewestジェリーロレンツォA$APRockyカニエウェストエイサップロッキーバンドTシャツtravisscottトラビススコットバンドTシャツロックTシャツvintageヴィンテージビンテージシングルステッチコピーライト5050FIFTY-IFTY丸胴アメリカ製USA紙タグサテンタグナイロンタグ1枚タグまわしタグ2枚タグ古タグツルタグバータグ太文字タグ年代00s90s90年代2000年代JOURIKUTAIRIKU/上陸大陸カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック



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