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【未使用】二つ折り財布 KVP VINCE 【ギフト 誕生日 プレゼント】
商品番号 Y14314816844
商品名

【未使用】二つ折り財布 KVP VINCE 【ギフト 誕生日 プレゼント】
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 9,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KARAVANPETROLの二つ折り財布VINCE（ヴィンチェ）NAVYです。展示サンプルのエイジング具合が良い感じでLOFTで購入しましたが、会計がスマホで完結しつつあるので未使用のままお譲りします。以下公式HPよりカードとお札だけ。スーツ姿をスリムにキメる二つ折りウォレット電子マネー派にも人気の小銭入れがない二つ折りのスリムウォレット。スーツ姿にそこはかとないこだわりを持つイタリア人。スーツに膨らんだ財布など持ちません。あくまでスリムに。コインケースを分けることで財布の汚れが最小限になり、型崩れを防ぎ結果的にとても長持ちするのです。★Color:　NAVY★札入れポケット×1・カード入れ×6・内ポケット×2★サイズ：約90mm×約108mm×約15mm品番KV8102カテゴリバッグ・財布／小物希望小売価格(税別)¥22,000素材・原材料・原料Consorziodiverapelleに承認を得たベジタブルタンニングレザー　牛革原産国・原産地イタリア
http://narcologia.ru/goods/calling958750.html
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