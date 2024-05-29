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- 【新品】激レア☆パリサンジェルマン ジョーダン Tシャツ メッシュ PSG
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商品詳細
世界中で話題のフランスのサッカークラブ、パリ・サンジェルマンとジョーダンブランドのコラボ限定品になります。▪️Lサイズ▪️ポリエステル100%即購入OKです。沖縄からのゆうパケット発送ですので、到着まで5日〜7日になります。※台風などの天候が荒れた場合は、さらに遅延する場合もございますのでご了承ください。レア商品や激安商品も続々出品中！！#ハイサイ沖縄☆かりゆし大量放出中NIKEナイキPSGAIRJORDANパリサンジェルマンジョーダンメッシネイマールエムバペトレーニングシャツゲームシャツサッカーバスケ限定品即完売
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